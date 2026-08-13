Манчестър Юнайтед взе още един трофей, Рашфорд не се появи в игра

Манчестър Юнайтед и Лийдс завършиха наравно 1:1 в атрактивна контрола, играна на „Кроук Парк“ в Дъблин, преди „червените дяволи“ да спечелят с 5:4 при изпълнението на дузпи и да заслужат трофея "BoyleSports Cup". Джошуа Зиркзее и Брендън Аарънсън отбелязаха головете в редовното време, a Маркъс Рашфорд не взе участие в мача. За Лийдс двубоя пропусна българският национал Илия Груев, който се възстановява от контузия.

В навечерието на новия сезон в Премиър лийг всички очаквания бяха насочени към Рашфорд и неговото завръщане в състава на Майкъл Карик. Въпреки това, 82-хилядната публика на духовния дом на ирландския спорт не успя да види нападателя с фланелката на Манчестър Юнайтед за първи път от повече от 18 месеца.

Карик предпочете да даде шанс за изява на редица млади играчи. Отборът му обаче показа значително подобрение след влизането на Бруно Фернандеш и новото попълнение Юри Тилеманс, които комбинираха ефективно и създадоха няколко възможности за Матеус Куня.

Самият Фернандеш беше изведен на добра позиция от Люк Шоу през втората част под бурните аплодисменти на феновете, които скандираха „Бруно, Бруно, Бруно“ през голяма част от вечерта, но голът му беше отменен заради засада. Малко по-късно той уцели и напречната греда.

От титулярите, които започнаха мача, Брайън Мбемо направи силно впечатление, като асистира на Джошуа Зиркзее за откриващото попадение. Малко след това Даниел Джеймс и Аарънсън комбинираха за изравнителния гол за Лийдс. Отборът на Даниел Фарке е отбелязал впечатляващите 10 гола в пет предсезонни срещи това лято.

Срещата беше решена след дузпи, при които и двата отбора направиха пропуски, преди Нусаир Мазрауи да се разпише и да донесе победата на своя тим.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages