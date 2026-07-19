Септември с класика срещу Беласица Струмица

Септември (Симитли) победи с 3:0 гостуващия тим от втората дивизия на Северна Македония Беласица (Струмица) в контролна среща, изиграна на "Арена Симитли". Отборът на Спас Стоименов доминираше още през първата част. В 22-ата минута след добра атака по десния фланг Добромир Панчаревски преодоля двама защитници и с десния крак подаде в наказателното поле към младия Николай Николов, който намери мрежата за 1:0.



След почивката в игра се появиха още юноши, които създадоха няколко опасни положения. Даниел Къртов направи бърз пробив по десния фланг, а Илиан Петров бе най-съобразителен в наказателното поле и удвои преднината на Септември.



В 65-ата минута Боби Божинов пропусна шанс да направи резултата класически с удар с глава. В 85-ата минута Илиан Петров изведе 17-годишния Никола Иванов очи в очи с вратаря на македонския тим, а младокът майсторски го прехвърли за крайното 3:0.

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