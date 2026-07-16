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Септември (Симитли) и Национал направиха хикс в контрола

  • 16 юли 2026 | 09:09
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Септември (Симитли) и Национал направиха хикс в контрола

Септември (Симитли) направи 2:2 с новака в Югозападната Трета лига Национал (София) в третата си лятна контрола, играна на „Арена Симитли“. Домакините поведоха рано в мача. В 6-ата минута Добромир Панчаревски свали към Пламен Петров, който реализира за 1:0. Няколко минути по-късно юношата Валентин Илиев центрира към Петров и той покачи на 2:0 със своя втори гол в двубоя. В 25-ата минута след добра атака и грешка в защитата на Септември гостите върнаха едно попадение чрез Виктор Илиев.

През втората част треньорът Спас Стоименов пусна осем юноши на възраст между 17 и 19 години. Те създадоха няколко добри положения, но допуснаха и фрапантни пропуски, които в крайна сметка бяха наказани.

Пет минути преди края Кристиян Димитров изравни от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Ивайло Томчев. От треньорския щаб на Септември изразиха недоволство от представянето през втората част, особено заради пропуснатите чисти голови ситуации.

Следващата проверка на тима от Симитли е традиционно срещу северномакедонския втородивизионен Беласица (Струмица) — събота, 18 юли, 18:00 ч. на „Арена Симитли“.

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