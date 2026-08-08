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  3. Септември (Симитли) повали Балкан в последните секунди

Септември (Симитли) повали Балкан в последните секунди

  • 8 авг 2026 | 20:02
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Септември (Симитли) повали Балкан в последните секунди

Септември (Симитли) спечели в Ботевград с 2:1 срещу местния Балкан. Срещата е от втория кръг на Югозападната Трета лига. Стана интригуващ двубой, в който гостите достигнаха до победен обрат в последните 5 минути. Капитанът на домакините Павел Петков откри резултата от дузпа в средата на първата част. Постепенно съперникът им започна по-често да поглежда към отсрещната врата. Марио Янков пропусна да изравни. Той направи същото в началото на втората част. После ботевградчани владееха инициативата. Можеха да вкарат второ попадение. В 85-ата минута Добромир Панчеревски получи топката на границата на наказателното поле между двама защитници и прецизно отправи техничен удар за 1:1. Той центрира от фаул и съотборник вкара с глава в последните секунди на мача.

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