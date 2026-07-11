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Септември и Струмска слава с голово реми в Симитли

  • 11 юли 2026 | 13:39
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Септември и Струмска слава с голово реми в Симитли

Струмска слава и Септември (Симитли) завършиха при резултат 1:1 във втората контролна среща от предсезонната подготовка на Славата. Първото полувреме беше без голови положения, като играта бе предимно в средата на терена. В 36-ата минута Китан Василев откри резултата, след като завърши многоходова атака на радомирци.

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През втората част се откри добра възможност пред Мартин Иванов, чийто удар беше спасен от вратаря. Домакините от Симитли изравниха след попадение на Добромир Панчаревски. Участие в срещата взеха всички налични футболисти. 

Следващата проверка за Струмска слава е в сряда (15.07) срещу отбора на Пирин (Разлог). Часът на срещата ще бъде обявен допълнително.

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