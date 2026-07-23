Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (Симитли)
  3. Септември (Симитли) загуби от албанци

Септември (Симитли) загуби от албанци

  • 23 юли 2026 | 09:38
  • 219
  • 0
Септември (Симитли) загуби от албанци

Септември (Симитли) отстъпи с 0:3 на елитния албански Теута в последната си контрола от предсезонната подготовка. Срещата се изигра на терените на „Евима“ в Банско.

Въпреки крайния резултат, през първото полувреме двубоят бе равностоен, а тимът от Симитли създаде по-чистите голови положения. Още в 10-ата минута Илиан Петров излезе сам срещу вратаря, но се забави с удара си и стреля право в него. При първата си по-сериозна атака Теута успя да открие резултата. В 35-ата минута Арифи се разписа с прецизен удар от границата на наказателното поле за 0:1.

След почивката двамата треньори извършиха множество смени, а албанският тим постепенно пое контрола върху срещата. Теута стигна до още две попадения чрез Бочи, който беше точен в 79-ата и 87-ата минута, оформяйки крайното 0:3.

До края Септември също имаше възможности да стигне поне до почетен гол, но Давид Димитров и Здравко Карадачки не успяха да се разпишат.Така Септември (Симитли) приключва предсезонната си подготовка с баланс от две победи, две равенства и една загуба преди старта на сезон 2026/27 в Югозападната Трета лига.

Първият официален мач за отбора ще бъде домакинство срещу ОФК Костинброд.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Фенове на Ботев: Край на общността "Трибуна Изток", появява се "South SIDE"

Фенове на Ботев: Край на общността "Трибуна Изток", появява се "South SIDE"

  • 23 юли 2026 | 09:33
  • 321
  • 0
Румен Трифонов: За мен това е неубедителен резултат

Румен Трифонов: За мен това е неубедителен резултат

  • 23 юли 2026 | 09:17
  • 700
  • 0
Миньор (Пк) и Оборище с голово реми

Миньор (Пк) и Оборище с голово реми

  • 23 юли 2026 | 09:14
  • 443
  • 0
ЦСКА излиза на стадиона, кръстен на човека узаконил гола-фантом

ЦСКА излиза на стадиона, кръстен на човека узаконил гола-фантом

  • 23 юли 2026 | 08:00
  • 7137
  • 1
Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

  • 23 юли 2026 | 07:45
  • 7112
  • 50
Шеф в Левски (Карлово): Нещо не върви

Шеф в Левски (Карлово): Нещо не върви

  • 23 юли 2026 | 07:39
  • 1129
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

  • 23 юли 2026 | 07:45
  • 7112
  • 50
Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

  • 23 юли 2026 | 07:30
  • 5013
  • 5
Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина

Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина

  • 22 юли 2026 | 22:22
  • 146667
  • 485
ЦСКА 1948 си тръгна "сух" от Търнава и ще щурмува словаците в София

ЦСКА 1948 си тръгна "сух" от Търнава и ще щурмува словаците в София

  • 22 юли 2026 | 23:21
  • 42544
  • 63
Мбапе се похвалил на Флорентино Перес, че е убедил Олисе да премине в Реал Мадрид

Мбапе се похвалил на Флорентино Перес, че е убедил Олисе да премине в Реал Мадрид

  • 23 юли 2026 | 00:35
  • 13917
  • 17
Гурбан Гурбанов: ЦСКА има собствен стил, трябва да сме много внимателни

Гурбан Гурбанов: ЦСКА има собствен стил, трябва да сме много внимателни

  • 23 юли 2026 | 03:58
  • 6288
  • 10