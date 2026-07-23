Септември (Симитли) загуби от албанци

Септември (Симитли) отстъпи с 0:3 на елитния албански Теута в последната си контрола от предсезонната подготовка. Срещата се изигра на терените на „Евима“ в Банско.

Въпреки крайния резултат, през първото полувреме двубоят бе равностоен, а тимът от Симитли създаде по-чистите голови положения. Още в 10-ата минута Илиан Петров излезе сам срещу вратаря, но се забави с удара си и стреля право в него. При първата си по-сериозна атака Теута успя да открие резултата. В 35-ата минута Арифи се разписа с прецизен удар от границата на наказателното поле за 0:1.

След почивката двамата треньори извършиха множество смени, а албанският тим постепенно пое контрола върху срещата. Теута стигна до още две попадения чрез Бочи, който беше точен в 79-ата и 87-ата минута, оформяйки крайното 0:3.

До края Септември също имаше възможности да стигне поне до почетен гол, но Давид Димитров и Здравко Карадачки не успяха да се разпишат.Така Септември (Симитли) приключва предсезонната си подготовка с баланс от две победи, две равенства и една загуба преди старта на сезон 2026/27 в Югозападната Трета лига.

Първият официален мач за отбора ще бъде домакинство срещу ОФК Костинброд.

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