Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Югозападна Трета лига
  3. Югозападната Трета лига стартира със столично дерби

Югозападната Трета лига стартира със столично дерби

  • 10 юли 2026 | 13:43
  • 285
  • 0
Югозападната Трета лига стартира със столично дерби

Славия II (София) срещу Левски II (София). Изтегленият днес жребий отреди с това столично дерби да започне новият сезон 2026-2027 година на Югозападната Трета лига. Има и други интригуващи сблъсъци в първия кръг на първенството. То започва на 1 август. В него ще участват 18 отбора.

Югозападна Трета лига – първи кръг

1 август 2025 г., събота, 18:00 часа:

Славия II (София) – Левски II (София)

Пирин (Разлог) - Беласица (Петрич)

Миньор (Перник) - Национал (София)

Банско – Етрополе

Оборище (Панагюрище)ЦСКА III (София)

Струмска слава (Радомир) – Балкан (Ботевград)

Септември (Симитли) – ОФК Костинброд

КюстендилСливнишки герой (Сливница)

Ботев (Ихтиман)Септември II (София)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Лудогорец започва подготовка за дебюта си в Женската Шампионска лига

Лудогорец започва подготовка за дебюта си в Женската Шампионска лига

  • 10 юли 2026 | 09:33
  • 1674
  • 0
Лудогорец следи защитник от Швеция

Лудогорец следи защитник от Швеция

  • 10 юли 2026 | 09:24
  • 5706
  • 8
Христо Стоичков: 10 юли е най-необикновеният ми ден, двойният ми празник!

Христо Стоичков: 10 юли е най-необикновеният ми ден, двойният ми празник!

  • 10 юли 2026 | 09:13
  • 3631
  • 12
Юноша на Левски остава в Ботев (Враца)

Юноша на Левски остава в Ботев (Враца)

  • 10 юли 2026 | 09:07
  • 1870
  • 0
Бойко Величков: Трябва да обърнем внимание на грешките в защита

Бойко Величков: Трябва да обърнем внимание на грешките в защита

  • 10 юли 2026 | 01:30
  • 2476
  • 7
Бруно Жордао: Имаме отличен отбор, но трябва да подобрим представянето си

Бруно Жордао: Имаме отличен отбор, но трябва да подобрим представянето си

  • 10 юли 2026 | 00:54
  • 4870
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски разпродаде "Герена" за реванша с Борац

Левски разпродаде "Герена" за реванша с Борац

  • 10 юли 2026 | 11:48
  • 14143
  • 82
Световен шампион с голям жест към България

Световен шампион с голям жест към България

  • 10 юли 2026 | 14:01
  • 412
  • 0
Минимален успех за Лудогорец срещу Септември

Минимален успех за Лудогорец срещу Септември

  • 10 юли 2026 | 12:26
  • 9445
  • 5
България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград

България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград

  • 10 юли 2026 | 07:22
  • 8072
  • 23
Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

  • 10 юли 2026 | 08:02
  • 8373
  • 1
Лудогорец следи защитник от Швеция

Лудогорец следи защитник от Швеция

  • 10 юли 2026 | 09:24
  • 5706
  • 8