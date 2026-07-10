Югозападната Трета лига стартира със столично дерби

Славия II (София) срещу Левски II (София). Изтегленият днес жребий отреди с това столично дерби да започне новият сезон 2026-2027 година на Югозападната Трета лига. Има и други интригуващи сблъсъци в първия кръг на първенството. То започва на 1 август. В него ще участват 18 отбора.
Югозападна Трета лига – първи кръг
1 август 2025 г., събота, 18:00 часа:
Славия II (София) – Левски II (София)
Пирин (Разлог) - Беласица (Петрич)
Миньор (Перник) - Национал (София)
Банско – Етрополе
Оборище (Панагюрище) – ЦСКА III (София)
Струмска слава (Радомир) – Балкан (Ботевград)
Септември (Симитли) – ОФК Костинброд
Кюстендил – Сливнишки герой (Сливница)
Ботев (Ихтиман) – Септември II (София)