Септември (Симитли) започна с успех в контролите

Септември (Симитли) постигна победа в първата си приятелска среща по време на предсезонната подготовка. Тимът надделя с 2:0 над ФК Кюстендил в повторение на финалния мач от миналата кампания. В двубоя, игран на „Арена Симитли“, домакините показаха по-голяма желание за победа и срещата закономерно завърши с триумф на възпитаниците на Спас Стоименов благодарение на точните изпълнения на Андреа Николов и Илиан Петров.

Треньорите и на двата тима заложиха на два различни състава в отделните полувремена. Новите попълнения на септемврийци оставиха добри първи впечатления. В събота, 11-ти юли, Септември ще се изправи срещу Срумска слава (Радомир). Двубоят започва в 10:30 часа сутринта.

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