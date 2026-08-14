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Левски без Камдем поне до Нова година

  • 14 авг 2026 | 09:33
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Спортно-техническият щаб на Левски отписа Оливер Камдем до Нова година. Десният бек получи контузия в реванша от първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу босненския първенец Борац Баня Лука. Именно в този двубой той възобнови стара травма.

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Проблемът е с връзка на коляното. Той се оказа доста по-сериозен и поради тази причина Камдем бе опериран. Хирургическата интервенция е извършена в чужбина.

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Заради предстоящото дълго лечение (б.а. - далеч над първоначално очакваното) и възстановяване на Камдем Левски действа светкавично на трансферния пазар. На "Герена" бе привлечен 25-годишният бразилец с португалски паспорт Хевертон. Той дебютира срещу Септември (3:0) на "Георги Аспарухов", като асистира за гола на халфа Сержиньо. Онзи ден пък изигра и първия си двубой за "сините" в квалификациите за Шампионската лига. Появи се на терена в самия край на гостуването на Кайрат (1:0). Към момента той е предпочитана опция за Хулио Веласкес в първенството. В двубоите от Шампионската лига испанецът твърдо залага на португалеца Алдаир.

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В момента в лазарета на Левски има доста важни играчи. В него са централният защитник Стипе Вуликич, халфът Акрам Бурас, крилото Радослав Кирилов и централният нападател Мустафа Сангаре. Най-близо до подновяване на тренировки е Вуликич, а след него на терена би трябвало да се върне Радослав Кирилов.

Лошото за треньорския щаб е, че в следващите поне два месеца няма да може да разчита на Бурас и Сангаре. Именно дългото отсъствие на двамата ще накара клубът да действа на трансферния пазар.

До затварянето на прозореца на "Герена" се очакват още нови играчи.

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