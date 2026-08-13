Първата жертва на Левски в ШЛ стигна плейофите на ЛК

Отборът на Борац (Баня Лука), който отпадна от българския шампион Левски в първия предварителен кръг на Шампионската лига, си извоюва правото да спори за място в основната фаза на Лигата на конференциите. Босненският шампион отстрани първенеца на Беларус МЛ Витебск, който бе сред потенциалните съперници на Левски във втория кръг от пресявките на “турнира на богатите”, но тимът от Източна Европа отпадна от Университатя (Крайова).

Иначе Борац бе спечелил първия мач с минималното 1:0, но на реванша трябваше да мине през огромна драма, за да си извоюва място в следващия кръг от пресявките. В срещата, която се игра на неутрален терен на стадион “Вароши” в Мезьокьовешд заради усложнената военна обстановка в Източна Европа, беларусите стигнаха до успех с минималното 1:0 в рамките на редовното време. Единственият гол тогава реализира Денильо Клеонисе в първата минута на добавеното време на първата част.

След почивката нови голове нямаше и така срещата мина в етап на две продължения по 15 минути. Така в 103-тата минута Матей Декет изравни за босненците, които вече се виждаха победители, но се стигна до огромна драма. Много дълбоко в самия край, когато вече течеше 125-ата минута, Артьом Концевой се разписа и така двата тима се отправиха към изпълнение на дузпи.

При 11-метровите наказателни удари беларусите направиха два пропуска, които се оказаха фатални. Те бяха направени от Силас Гнака и Кирил Гоманов при третия и четвъртия опит, което отмени петото изпълнение. Точни пък от бялата точка за МЛ Витебск бяха голмайсторите и от игровата част на сблъсъка Захар Волков и Артьом Концевой.

За Борац и четирите изпълнения бяха безпогрешни. Головете за балканския отбор вкараха Стоян Вранеш, Амер Хирош, Матей Декет и Себастиан Ерера.

По този начин босненският шампион спечели дузпите с 4:2 и след общ резултат в игровата част от двубоя 2:2 играчите от Баня Лука продължиха напред със сборен триумф от 6:4.

В спор за място в основната схема на Лигата на конференциите победителите ще играят с тима на Викингур, който отпадна от Лига Европа след поражение от швейцарския Тюн.



СНИМКА: FK Borac Banja Luk// Twitter

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google