Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. МЛ Витебск
  3. Първата жертва на Левски в ШЛ стигна плейофите на ЛК

Първата жертва на Левски в ШЛ стигна плейофите на ЛК

  • 13 авг 2026 | 23:23
  • 1962
  • 2
Първата жертва на Левски в ШЛ стигна плейофите на ЛК

Отборът на Борац (Баня Лука), който отпадна от българския шампион Левски в първия предварителен кръг на Шампионската лига, си извоюва правото да спори за място в основната фаза на Лигата на конференциите. Босненският шампион отстрани първенеца на Беларус МЛ Витебск, който бе сред потенциалните съперници на Левски във втория кръг от пресявките на “турнира на богатите”, но тимът от Източна Европа отпадна от Университатя (Крайова).

Иначе Борац бе спечелил първия мач с минималното 1:0, но на реванша трябваше да мине през огромна драма, за да си извоюва място в следващия кръг от пресявките. В срещата, която се игра на неутрален терен на стадион “Вароши” в Мезьокьовешд заради усложнената военна обстановка в Източна Европа, беларусите стигнаха до успех с минималното 1:0 в рамките на редовното време. Единственият гол тогава реализира Денильо Клеонисе в първата минута на добавеното време на първата част.

След почивката нови голове нямаше и така срещата мина в етап на две продължения по 15 минути. Така в 103-тата минута Матей Декет изравни за босненците, които вече се виждаха победители, но се стигна до огромна драма. Много дълбоко в самия край, когато вече течеше 125-ата минута, Артьом Концевой се разписа и така двата тима се отправиха към изпълнение на дузпи.

При 11-метровите наказателни удари беларусите направиха два пропуска, които се оказаха фатални. Те бяха направени от Силас Гнака и Кирил Гоманов при третия и четвъртия опит, което отмени петото изпълнение. Точни пък от бялата точка за МЛ Витебск бяха голмайсторите и от игровата част на сблъсъка Захар Волков и Артьом Концевой.

За Борац и четирите изпълнения бяха безпогрешни. Головете за балканския отбор вкараха Стоян Вранеш, Амер Хирош, Матей Декет и Себастиан Ерера.

По този начин босненският шампион спечели дузпите с 4:2 и след общ резултат в игровата част от двубоя 2:2 играчите от Баня Лука продължиха напред със сборен триумф от 6:4.

В спор за място в основната схема на Лигата на конференциите победителите ще играят с тима на Викингур, който отпадна от Лига Европа след поражение от швейцарския Тюн.

СНИМКА: FK Borac Banja Luk// Twitter

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Динамо (Минск) и Брага се занулиха в Стара Загора за щастие на португалците

Динамо (Минск) и Брага се занулиха в Стара Загора за щастие на португалците

  • 13 авг 2026 | 22:51
  • 2640
  • 0
Залцбург мина през драматични моменти, но хеттрик на Табакович го класира напред

Залцбург мина през драматични моменти, но хеттрик на Табакович го класира напред

  • 13 авг 2026 | 22:50
  • 1327
  • 0
Лига на конференциите: След драматични моменти и много голове са ясни участниците на плейофите

Лига на конференциите: След драматични моменти и много голове са ясни участниците на плейофите

  • 14 авг 2026 | 00:15
  • 13429
  • 1
Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

  • 14 авг 2026 | 00:42
  • 26590
  • 0
Бешикташ се справи с чехи

Бешикташ се справи с чехи

  • 13 авг 2026 | 22:21
  • 1249
  • 0
Карабах изхвърли Динамо (Киев) от Европа

Карабах изхвърли Динамо (Киев) от Европа

  • 13 авг 2026 | 21:46
  • 2671
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

  • 13 авг 2026 | 22:56
  • 142124
  • 896
Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

  • 13 авг 2026 | 23:03
  • 26702
  • 29
Христо Янев: Имахме цел ЦСКА да играе в Европа и я постигнахме

Христо Янев: Имахме цел ЦСКА да играе в Европа и я постигнахме

  • 13 авг 2026 | 23:24
  • 8537
  • 38
Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

  • 13 авг 2026 | 23:22
  • 15199
  • 12
Левски с важна информация за билетите за първия мач срещу АЕК

Левски с важна информация за билетите за първия мач срещу АЕК

  • 13 авг 2026 | 19:23
  • 23320
  • 37
Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

  • 14 авг 2026 | 00:42
  • 26590
  • 0