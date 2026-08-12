Почетоха Педри като световен шампион в родния му град

Халфът на Барселона Педри бе почетен на специална церемония в родния си град Тегеста на остров Тенерифе заради спечелването на световната титла по футбол с тима на Испания преди по-малко от месец. Церемонията бе организирана от Общинския съвет и съвета на острова за най-известния си гражданин в момента, пише вестник "Мундо Депортиво". Церемонията бе водена лично от кмета на града Хуан Норберто Падия, който обяви, че Педри е "върнал гордостта на града, като се е изкачил на върха на световния футбол, оставяйки верен на ценностите си".

Барселона покачи офертата си за Родри

"Това празненство е признанието на цял един народ към едно дете от Тенерифе, което ни изпълни с огромна гордост", заяви президентът на острова Роса Давила. В началото на следобеда самият Педри се появи на балкона на кметството и говори пред стотиците хора, които се бяха събрали в негова чест. "Мисля, че ми се случи едно от най-хубавите неща на света. Мисля, че този град направи от мен по-добра личност и по-добър футболист. Мога само да благодаря на всички", каза Педри.



"Никога не съм вярвал, че ще стигна до Барселона, националния отбор на Испания и световната титла. Понякога мечтите се осъществяват. Нищо не е невъзможно", каза още Педри. Той вече отново тренира с тима на Барселона, като има десет дни, за да се върне към най-добрата си форма за първия мач от Ла Лига срещу Елче, който е на 23 август.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages