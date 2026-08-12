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Официално: Чави застана начело на Нидерландия

  • 12 авг 2026 | 23:07
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Официално: Чави застана начело на Нидерландия

Испанският специалист Чави Ернандес официално беше назначен за старши треньор на националния отбор на Нидерландия. Новината беше съобщена в социалната мрежа „Х“ от акаунта на „оранжевите“, като се уточнява, че договорът с наставника е до Световното първенство през 2030 г.

Чави заема поста, освободен от Роналд Куман, който напусна след Мондиал 2026. Под ръководството на Куман, който водеше тима от 2023 г., "лалетата" отпаднаха на 1/16-финалите на Световното първенство от Мароко след изпълнение на дузпи при резултат 1:1 в редовното време и продълженията.

Нидерландската федерация започна преговори и с Чави Ернандес
Нидерландската федерация започна преговори и с Чави Ернандес

Преди да поеме нидерландския национален отбор, Чави беше начело на Барселона в периода от 2021 до 2024 г. С каталунския гранд той спечели титлата в Ла Лига и Суперкупата на Испания. Треньорската му кариера започна в катарския клуб Ал-Сад.

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