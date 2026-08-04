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Ван Гаал потвърди за желанието си отново да поеме Нидерландия

  • 4 авг 2026 | 13:20
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Ван Гаал потвърди за желанието си отново да поеме Нидерландия

Луис ван Гаал намекна, че е готов да се завърне за четвърти път на треньорския пост в националния отбор на Нидерландия.

"Винаги съм искал да помогна на Нидерландската футболна федерация, както и на Аякс", каза опитният специалист в интервю за Voetbal International. "С такъв състав винаги има възможности. Смятам, че Нидерландия може да стане европейски или световен шампион, защото 95 процента от играчите в националния отбор се състезават в чужбина, основно в много силни клубове", добави 74-годишният бивш треньор на Барселона, Байерн (Мюнхен) и Манчестър Юнайтед.

Луис ван Гаал е отворен за четвърти престой начело на Нидерландия
Луис ван Гаал е отворен за четвърти престой начело на Нидерландия

Ван Гаал е смятан от медиите в Нидерландия за кандидат за наследник на Роналд Куман, който напусна поста си след Световното първенство. На него "лалетата" отпаднаха още в 1/16-финалите, губейки от Мароко с дузпи. Самият той обаче е изненадан от тези слухове и добави, че е изненадан от отказа на Арне Слот и Ерик тен Хаг да поемат националния отбор.

"Изненадан съм, че федерацията все още не може да намери нов селекционер и моето име се споменава отново. Намирам това за невероятно. Преди четири години, когато загубихме с дузпи от Аржентина на четвъртфиналите на Световното първенство в Катар, хората казваха, че не играем атрактивен футбол. Сега същите тези хора смятат, че аз съм идеалният кандидат. Честно казано, обаче нямам идея какво мисли ръководството на федерацията", каза още Ван Гаал.

В кариерата си той вече е заставал на три пъти начело на родината си - през 2000-2001 година, през 2012-2014 година, както и през 2021-2022 година.

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