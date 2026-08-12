Нов фаворит за селекционер на Нидерландия

Испанският треньор Роберто Мартинес преговаря в момента за поста на селекционер на националния отбор на Нидерландия по футбол, пише местният вестник De Telegraaf. Според изданието текат последни преговори със специалиста за овакантения пост след Световната първенство по футбол. Роналд Куман бе последният селекционер на "лалетата", но той напусна още след преждевременното отпадане на отбора от Мароко на 1/16-финалите на Световното първенство.

Слот обясни защо е отказал на Нидерландия

След това няколко холандския специалисти отказаха позицията, като последен бе Арне Слот, който заяви, че предпочита да поеме клубен отбор на този етап. Ако Роберто Мартинес постигне съгласие с федерацията, то той ще стане първият чужденец, който води тима на Нидерландия след австриеца Ернст Хапел през 1978 година. За последно Мартинес бе начело на тима на Португалия на Мондиала, а преди това бе селекционер и на Белгия. Испанецът е бил още треньор на английските Евертън и Уигън в треньорската си кариера.

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Снимки: Imago