Луис ван Гаал е отворен за четвърти престой начело на Нидерландия

Луис ван Гаал е отворен към възможността да се завърне като селекционер на националния отбор на Нидерландия, съобщава Де Телеграаф.

74-годишният специалист е готов да започне преговори с Футболната асоциация на Нидерландия, но не изключва възможността да бъде треньор на друг национален тим. Опитният Ван Гаал ще обмисли за евентуално завръщане само след като от нидерландската футболна централа му представят официално предложение. Той вече не е обезпокоен от здравословни проблеми и в момента се чувства по-добре от всякога. През пролетта на 2022 година треньорът обяви лечението си от рак на простатата.

🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Louis van Gaal is open to returning as Netherlands manager.



His health issues are no longer a concern, and he feels fitter than ever to take on the role!



He also still knows the majority of the squad very well.



— @MikeVerweij pic.twitter.com/2U6eTpofex — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 3, 2026

Ван Гаал беше селекционер на националния тим на Нидерландия от 2000 до 2001 г., от 2012 до 2014 г. и от 2021 до 2022 г. В дългата си кариера той беше начело на Аякс, Барселона, Байерн (Мюнхен), АЗ Алкмаар и Манчестър Юнайтед. До момента "оранжевите" бяха водени от Роналд Куман, който се раздели с отбора след неуспешното представяне на Мондиал 2026.

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Снимки: Gettyimages