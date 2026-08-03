Луис ван Гаал е отворен за четвърти престой начело на Нидерландия

Луис ван Гаал е отворен към възможността да се завърне като селекционер на националния отбор на Нидерландия, съобщава Де Телеграаф.
74-годишният специалист е готов да започне преговори с Футболната асоциация на Нидерландия, но не изключва възможността да бъде треньор на друг национален тим. Опитният Ван Гаал ще обмисли за евентуално завръщане само след като от нидерландската футболна централа му представят официално предложение. Той вече не е обезпокоен от здравословни проблеми и в момента се чувства по-добре от всякога. През пролетта на 2022 година треньорът обяви лечението си от рак на простатата.
Ван Гаал беше селекционер на националния тим на Нидерландия от 2000 до 2001 г., от 2012 до 2014 г. и от 2021 до 2022 г. В дългата си кариера той беше начело на Аякс, Барселона, Байерн (Мюнхен), АЗ Алкмаар и Манчестър Юнайтед. До момента "оранжевите" бяха водени от Роналд Куман, който се раздели с отбора след неуспешното представяне на Мондиал 2026.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages