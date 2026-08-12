Роберто Мартинес е вариант за нов селекционер на Нидерландия

Роберто Мартинес е сред кандидатите за селекционерския пост на националния отбор на Нидерландия.

Според информация на „Де Телеграаф“, ръководството на Кралския нидерландски футболен съюз се е свързало с бившия наставник на Португалия и Белгия.

Ван Гаал потвърди за желанието си отново да поеме Нидерландия

Това се е случило, след като преговорите с други специалисти като Петер Бош и Арне Слот са се провалили.

Последният чужденец, който е водил националния отбор на Нидерландия, е австриецът Ернст Хапел. Той беше начело на "лалетата" в периода между 1977 и 1978 година.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago