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  3. Роберто Мартинес е вариант за нов селекционер на Нидерландия

Роберто Мартинес е вариант за нов селекционер на Нидерландия

  • 12 авг 2026 | 02:37
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Роберто Мартинес е вариант за нов селекционер на Нидерландия

Роберто Мартинес е сред кандидатите за селекционерския пост на националния отбор на Нидерландия.

Според информация на „Де Телеграаф“, ръководството на Кралския нидерландски футболен съюз се е свързало с бившия наставник на Португалия и Белгия.

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Това се е случило, след като преговорите с други специалисти като Петер Бош и Арне Слот са се провалили.

Последният чужденец, който е водил националния отбор на Нидерландия, е австриецът Ернст Хапел. Той беше начело на "лалетата" в периода между 1977 и 1978 година.

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Снимки: Imago

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