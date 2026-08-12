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Нидерландската федерация започна преговори и с Чави Ернандес

  • 12 авг 2026 | 16:58
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Нидерландската федерация започна преговори и с Чави Ернандес

Нидерландската футболна федерация е започнала преговори и с Чави Ернандес за селекционерския пост на "лалетата", твърди De Telegraaf. Ръководният орган все още търси наследник на Роналд Куман, който напусна поста след края на Световното първенство. Арне Слот, Петер Бош и Ерик тен Хаг отхвърлиха възможността да поемат тази роля, а по-рано днес бе разкрито, че Роберто Мартинес, който последно водеше Португалия, също е бил интервюиран.

Нов фаворит за селекционер на Нидерландия
Нов фаворит за селекционер на Нидерландия

Чави Ернандес е без работа от 2024-та година, когато напусна Барселона. Интересното е, че именно той замени Роналд Куман на “Камп Ноу” през ноември 2021-ва, когато нидерландецът бе уволнен от каталунците.

Твърди се, че Чави предпочита точно работата на национален селекционер пред това да се завърне в клубния футбол, тъй като иска да има повече време за семейството си. Ако двете страни се разберат, испанецът може да стане първият чуждестранен селекционер на Нидерландия от 1978-а година.

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