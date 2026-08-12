Петрова с пети стартов номер, Начева ще скача последна във финала на Европейското

България ще има две финалистки в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам утре. Точно в 21:40 часа българско време утре Габриела Петрова и Александра Начева ще стартират в битката за разпределението на отличията.
Първа от двете българки в сектора ще се появи Петрова, която ще скача пета поред. Опитите пък ще завършват с Начева, която е под №12 в стартовия списък за финала.
Победителката в квалификациите Ерика Джорджия Аноета Сарачени е с осми стартов номер.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google