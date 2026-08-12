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  3. Петрова с пети стартов номер, Начева ще скача последна във финала на Европейското

Петрова с пети стартов номер, Начева ще скача последна във финала на Европейското

  • 12 авг 2026 | 21:37
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България ще има две финалистки в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам утре. Точно в 21:40 часа българско време утре Габриела Петрова и Александра Начева ще стартират в битката за разпределението на отличията.

Първа от двете българки в сектора ще се появи Петрова, която ще скача пета поред. Опитите пък ще завършват с Начева, която е под №12 в стартовия списък за финала.

Победителката в квалификациите Ерика Джорджия Аноета Сарачени е с осми стартов номер.

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