Тентоглу: Това беше един от най-трудните финали, в които съм участвал

Милтиадис Тентоглу спечели четвъртата си поредна титла в скока на дължина, след като се наложи в Бирмингам с 8.44 метра (-1.1 м/сек), изпреварвайки Симон Ехамер (8.29 м) и Божидар Саръбоюков (8.26). Двукратният олимпийски шампион призна, че това е било изключително трудно състезание, тъй като състезателите трябваше да се справят с изключително силен насрещен вятър.

Саръбоюков пред Sportal.bg: Радвам се, но знам, че мога много повече

“Това беше един от най-трудните финали, в които съм участвал. Добър съм при всякакви условия, но този вятър беше много тежък за нас, скачачите на дължина. Това не беше просто обикновен скок от 8.40 м за мен. Беше голям скок. Така че го оценявам много. Това е една от най-ценните ми победи, защото сезонът е и сложен за мен. Това е началото на завръщането към златните медали.“

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