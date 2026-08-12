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  3. Кристен Радуканова пред Sportal.bg: Емоцията на такъв форум не може да се опише

Кристен Радуканова пред Sportal.bg: Емоцията на такъв форум не може да се опише

  • 12 авг 2026 | 14:53
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Кристен Радуканова дебютира на голям форум в атлетиката на Европейското в Бирмингам, където отпадна в сериите. Българката постигна резултат 24.18 секунди (-0.6 м/сек) за последната позиция в своята серия и пресявките. Тя говори пред Sportal.bg в Бирмингам след участието си в сериите.

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“Разбира си, че не съм доволна, очаквах много по-силен резултат. Все още не мога да кажа каква беше грешката ми, чакам да го изговорим с треньора и продължаваме напред. Емоцията на такъв форум не мога да я опиша, няма нищо общо с държавното и Балканския шампионат. Имаше доста познати лица, с които се състезавам извън България, така че до някаква степен се чувствах като вкъщи”, сподели Радуканова пред Sportal.bg.

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“Ще запомня Бирмингам със смесена емоция - не толкова позитивна заради слабия резултат, но преживяването е, че бях тук с моя треньор и с голяма част от елитните му атлети. Доволна съм”, добави тя.

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