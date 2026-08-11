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  2. Лека атлетика
  3. Христо Илиев пред Sportal.bg: Разочарован съм, но ще опитам да си извадя поуките

Христо Илиев пред Sportal.bg: Разочарован съм, но ще опитам да си извадя поуките

  • 11 авг 2026 | 14:59
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Христо Илиев не успя да се класира за полуфиналите на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, след като финишира шести в своята серия с 10.66 секунди (-2.8 м/сек). Така той не успя да намери място сред 12-те най-добри времена в пресявките и няма да стартира в следващата сесия тази вечер. Илиев говори пред Sportal.bg след отпадането си.

Христо Илиев не успя да преодолее сериите на 100 метра на Европейското
Христо Илиев не успя да преодолее сериите на 100 метра на Европейското

“Направих много лош старт, а за това роля си изигра и вятърът. Според мен заради вятъра се изправих много рано на старта и не успях да вляза в това ускорение, в което мога да вляза по принцип. Реално лошото бягане започна от старта.

Естествено, че ще се опитам да си извадя поуките от бягането. Разочарован съм, няма да го крия. Но това е един старт, който ще ми бъде полезен. Догодина зимата имаме европейско първенство в зала. Мисля, че ако повторя резултата си от тази зима, мога да направя много добро класиране”, сподели Илиев пред Sportal.bg.

Цялото интервю с Христо Илиев може да намерите във видеото.

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