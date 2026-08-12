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Световната атлетика измери и сертифицира трасето на Sofia 1K Run

  • 12 авг 2026 | 14:57
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Световната атлетика измери и сертифицира трасето на Sofia 1K Run

Трасето на първото издание на състезанието по бягане Sofia 1K Run вече е официално измерено и сертифицирано от световната федерация по лека атлетика (World Athletics), съобщиха организаторите от спортен клуб „Дарко Тим“.

Надпреварата е на 4 октомври (неделя) със старт-финал на ул.„Ген. Гурко“ в столицата.

Измерването беше извършено от Георгиос Дусис, международен измерител на шосейни трасета от най-високата категория – „World Athletics/AIMS Grade A“.

За първи път България има лицензирано трасе на 1 километър. Бягането ще премине през емблематични за София локации, като Националния стадион „Васил Левски“, eзерото Ариана, Орлов мост и Княжеската градина.

Според директора на състезанието Даниел Дуков, най-важното е участниците да имат доверие в дистанцията.

„Когато застанеш на старта на 1 км трябва да знаеш, че пред теб има точно 1 км. Затова за нас беше важно трасето да бъде измерено по международен стандарт и от специалист от най-високо ниво. На 4 октомври София ще има възможност да види нещо различно – бързо и атрактивно шосейно състезание в самото сърце на града“, добави Дуков.

Sofia 1K Run въвежда различен формат за масово шосейно бягане – само 1 км. Това ще даде възможност на старт да застанат както начинаещи и любители, така и едни от най-бързите български атлети.

Програмата включва и отделни бягания за деца, както и адаптиран старт за деца със специални образователни потребности.

Състезанието се организира в партньорство със Столична община. Регистрацията е в платформата – www.sofia1krun.com.

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