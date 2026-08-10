Габриела Петрова пред Sportal.bg: Във финала трябва да съм по-смела

България ще има две финалистки в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, след като по-рано днес Александра Начева и Габриела Петрова намериха място сред най-добрите 12 с 14.13 м и 14.11 м. Петрова говори специално за Sportal.bg от Бирмингам минути след класирането си за финала.

Начева и Петрова са на финал в тройния скок на Европейското по лека атлетика

“Днес целта беше да се класирам за финала. Като всяка една квалификация, имаше една доза притеснение. За първи път имаме два пълни дни между квалификацията и финала, така че няма място за притеснение. Не мисля, че сме много далеч една от друга и затова се получи толкова силна квалификация. А иначе всичко се случва.

Много е хубаво, че и двете с Начева сме на финал. Очаквам да направя по-хубав резултат, да бъда малко по-смела и да се класирам колкото се може по-напред”, сподели Петрова пред Sportal.bg.

Цялото интервю с Габриела Петрова може да намерите във видеото.

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