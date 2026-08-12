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  3. Кристен Радуканова се класира 22-ра на 200 метра на Европейското в Бирмингам

Кристен Радуканова се класира 22-ра на 200 метра на Европейското в Бирмингам

  • 12 авг 2026 | 14:03
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Кристен Радуканова се класира 22-ра на 200 метра на Европейското в Бирмингам

Кристен Радуканова остана далеч от класиране за полуфиналите на 200 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, след като беше най-бавна в сериите с време от 24.18 секунди.

Българката бяга в третата серия при насрещен вятър от 0.6 м/с, като тя беше единствената, която не успя да слезе под 24 секунди, тъй като втората най-бавна, Димитра Цукала от Гърция, завърши за 23.77 (-0.4 м/с).

Най-бърза в сериите беше унгарката Богларка Токач, която постигна 22.84, което е и нейното най-добро лично постижение за сезона. Местата в топ 12, които дават право на участие на полуфиналите тази вечер, бяха затворени от Ирис Калигури от Швейцария, която бяха за 23.39.

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Снимки: Sportal.bg

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