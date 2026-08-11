Христо Илиев не успя да преодолее сериите на 100 метра на Европейското

Най-добрият български спринтьор Христо Илиев не успя да преодолее сериите на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, след като остана с 18-ти резултат в сериите.

21-годишният българин бяга във втората серия и постигна резултат от 10.66 секунди при насрещен вятър от 2.8 метра в секунда. Така той остана на 0.09 секунди от място в топ 12 и участие на полуфиналите по-късно днес.

Най-бърз в сериите с резултат от 10.39 беше състезаващият се за Ирландия Бори Акинола, който бяга в същата втора серия, в която беше и Илиев.

За Илиев това беше дебют на Европейско първенство за мъже и изобщо първи голям старт на открито при мъжете.

Снимки: БФЛА

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