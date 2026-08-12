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Симон Ехамер: Беше добра битка

  • 12 авг 2026 | 12:25
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След световната титла и световния рекорд в седмобоя в зала тази зима Симон Ехамер се поздрави и със сребро в скока на дължина на Европейското първенство в Бирмингам. Швейцарецът, който по-рано през сезона постави световен рекорд в скока на дължина в рамките на десетобой (8.51 м), заслужи второто място във Великобритания с 8.29 м (-2.7 м/сек), изпреварвайки Божидар Саръбоюков само с 3 сантиметра. Шампион за четвърти пореден път стана Милтиадис Тентоглу с 8.44 м (-1.1 м/сек).

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“Това е медал от eвропейско първенство и то в много силна конкуренция, така че след контузията ми в Монако бих казал, че е доста добър резултат. Целта, разбира се, беше да се боря за златото. Беше добра битка. Сезонът ми вече надмина всичко, което си бях поставил за цел, така че медалът тук е черешката на тортата”, каза Ехамер след среброто.

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