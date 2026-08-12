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Армейски следобед на ЦСКА преди двубоя с Макаби

  • 12 авг 2026 | 17:18
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Слушай на живо: ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

ЦСКА ще организира армейски следобед преди мача срещу Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на Лига Европа.

"Армейският следобед отново е част от големия европейски ден!

Този четвъртък пред сектор В на Националния стадион „Васил Левски“ ви очакваме за специалното издание на Армейския следобед преди реванша срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа.

От 18:00 до 20:30 ч. ви очакват игри, награди, изненади и много настроение за всички, които ще дойдат да загреят за голямата европейска битка.

Подготвили сме специални активности и изненади за всички армейци. На място ще имате възможност да се срещнете с футболист от представителния отбор на ЦСКА за снимки и автографи.

Мобилният магазин на клуба също ще бъде на разположение, като ще ви очакват специални предложения и армейски артикули на атрактивни цени.

В четвъртък пунктът за Фен регистрация, разположен непосредствено до Армейския следобед, ще работи с удължено работно време, от 10:00 до 21:00 ч.

Елате по-рано, доведете семейството и приятелите си и нека заедно загреем за една от най-важните европейски вечери!

Армейският следобед започва в 18:00 ч. А след него е време за битка", написаха от клуба.

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