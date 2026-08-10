Никола Христов: ЦСКА има още по-голям потенциал

Легендарният централен нападател на Дунав и ЦСКА Никола Христов бе сред гостите, които участваха в актуално студио Дерби. Христов коментира състоянието на тима от Борисовата градина и сподели очакванията си за предстоящите европейски мачове. Христов, който започва кариерата си в Ботев Враца, има 251 мача с 87 гола в елита на България. Той е играл 7 пъти с националната фланелка, като е отбелязал един гол за страната ни.

„Избистря се основния състав на ЦСКА, като се дава възможност за участие на широк кръг състезатели. Клубът разполага с трима равностойни централни нападатели, а това е лукс за всеки треньор. Ротациите на терена показват правилните решения на треньорското ръководство, но съм убеден, че ЦСКА има още по-голям потенциал, който ще покаже в следващите срещи“, коментира Христов.

Легендата призовава за повече игрови минути на българските футболисти и приветства решението на БФС родните таланти за започват като титуляри в отборите от елитната група.

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