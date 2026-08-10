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  3. ЦСКА обяви програмата си до реванша с Макаби, израелците няма да тренират в София

ЦСКА обяви програмата си до реванша с Макаби, израелците няма да тренират в София

  • 10 авг 2026 | 15:50
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Слушай на живо: ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

ЦСКА ще посрещне Макаби (Тел Авив) в мач реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа на 13 август (четвъртък) от 21:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Пресконференцията на армейския тим преди двубоя ще се проведе на 12 август (сряда) от 12:00 ч. в зала "Родина" на Националния стадион, а от 18:00 ч. на клубната база в Панчарево "червените" ще проведат и официалната си тренировка, която ще е открита за представители на медиите в първите 15 минути.

ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби
ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби

Пресконференцията на гостуващия отбор на 12 август ще стартира в 19:30 ч. в зала "Родина" на Националния стадион. Макаби (Тел Авив) няма да проведе тренировъчно занимание на българска земя.

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