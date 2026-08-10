Макаби (ТА) отрече за разпродажба на титулярите си, звездата на отбора се качва в самолета за София

Съперникът на ЦСКА в Лига Европа - Макаби (Тел Авив), не се стреми да продава играчи, като в клубните офиси има една-единствена оферта и тя е за централния нападател Сайед Абу Фарки, пише днес най-популярният израелски спортен вестник one.co.il.

Представители на клуба говориха пред ONE по всички въпроси, които касаят входящи и изходящи трансфери: "Поискахме документ от Елче за Ревиво и не го получихме. Няма оферти за Варела и Асанте. Работим по подсилването, но има усложнения".

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Причина за това изявление станаха публични и медийни дискусии относно състоянието на състава, а днес висши ръководители на клуба решиха да представят своята версия за събитията и да нарушат мълчанието: "Разпространява се много невярна информация и нещата трябва да се изяснят. До този момент не сме получили никаква оферта за Рой Ревиво, никаква оферта за Тайрийз Асанте и никаква оферта за Хелио Варела. Единственият, който е представил истинска, писмена оферта, е Сайед Абу Фарки", казаха хората и отрекоха, че става въпрос едва ли не за "ликвидационна разпродажба".

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Също така те подчертаха, че собственикът няма нужда от средства от продажби и футболисти ще си тръгнат, ако има осигурени техни заместници. От Макаби (Тел Авив) обясняват, че по отношение на въпроса за Рой Ревиво, очакват левият бек да бъде в самолета в сряда за мача срещу ЦСКА. Също така по отношение на Абу Фарки, докато няма финализиран и подписан договор с Колорадо Рапидс от американската МЛС, очакването е той да бъде част от състава. Относно Ревиво, същите висши служители обясняват, че е имало разговор със сръбският супер агент Фали Рамадани, който се е опитал да посредничи за сделката.

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Рамадани е попитал колко очакват за Ревиво, като след това е отговорил с ниска сума, пише още изданието. На този етап Макаби (Тел Авив) поиска Рамадани да дойде с писмена оферта от Елче, която може да бъде обсъдена и разговаряна директно с испанците и да се види дали може да се постигне сделка, но от клуба твърдят, че до момента писмена оферта от Елче не е пристигнала. Подобни твърдения се правят и от Макаби (Тел Авив) относно публикуваните информации относно Тайрийз Асанте и Хелио Варела.

Според оценките, Макаби (Тел Авив) няма да е склонен да започне преговори за Асанте или Варела на цена по-ниска от 4 милиона евро, а за Ревиво - поне 3 милиона евро. На този етап, както бе споменато, няма оферти около тези цифри. Що се отнася до Абу Фарки, нещата сега зависят от окончателните отговори от Колорадо Рапидс, след като Макаби предаде искането си на американците, и ако те изпълнят изискванията и постигнат споразумение, "жълтите" ще продадат нападателя.

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Ясно е, че в Тел Авив са разочаровани от представянето на тима миналия четвъртък, когато бяха сразени с 3:0 в Грузия от ЦСКА. И това налага преосмисляне на потенциала, дори в това число да влиза и раздялата с някои легионери. Трима за момента са на първите места за прекратяване на договорите, двама от които така или иначе са с контузии и не са на разположение на шотландския треньор на тима Кени Милър.

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"Работим върху подкрепления, но има усложнения. Вярваме, че скоро ще можем да осъществим трансфери на чуждестранни играчи, защото това е единственият начин наистина да се подобрим и това ще трябва да дойде едновременно с намирането на решения за факта, че имаме 9 чужденци в състава. Работим по въпроса от всички страни и се надяваме скоро да има новини. Трудно лято е, знаехме, че ще бъде така, но целта от първия ден беше в края на прозореца да има по-добър отбор тук от миналия сезон и това е, по което ще бъдем оценявани", казват още от Макаби (Тел Авив).

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Снимки: Imago