Сенси заговори за спортна злоба и отсече: Трябва да бъдем господари на терена

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Звездата на ЦСКА Стефано Сенси говори заедно с Христо Янев на официалната пресконференция преди утрешния мач реванш срещу Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Италианският полузащитник заяви, че в момента отборът е по-уверен и ще търси победата и във втория сблъсък с израелците.

"Със сигурност в момента отборът е по-уверен. Победата, която постигнахме срещу Макаби, е израз точно на тази увереност. Времето и работата, която извършваме, е нещо фундаментално. Най-важното е всички да имаме обща цел и по този начин да постигаме израстване.

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Имаме преднина и не мога да скрия, че този резултат ни кара да мислим нещо по-различно. Утре ще бъде много важна тази спортна злоба и мисля, че трябва да бъдем интелигентни, когато топката е в нас. Важно ще бъде да отнесем у дома една победа. Най-важното в тези мачове е колко силно е желанието да напреднем", каза Сенси, след което коментира настроенията на феновете спрямо него.

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"Без съмнение това ме кара да се радвам, както всеки футболист би го изпитал. Аз видях ентусиазъм в публиката към целия отбор, не само към мен. Видяхме публиката, която ни подкрепяше много силно по време на целия мач. Това ще бъде важно утре и трябва да се държим така, че да бъдем господари на терена, тъй като играем у дома.

Съотборниците не ми искат съвети, защото това са мачове, за които всеки има индивидуална подготовка. Човекът, който има много повече опит в тази стая, не съм аз, а треньорът. Така че той поставя стратегията, а ние я следваме. Отиваме на терена с намерението да победим. Мисля, че с неговия опит той ще съумее да ни изпрати на терена готови за победа", сподели още бившият италианския национал.

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Снимки: Борислав Трошев