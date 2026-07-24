Евртън се раздели Идриса Гей

Евертън обяви на официалния си уебсайт, че сенегалският национален защитник Идриса Гей е напуснал клуба .

We can confirm Idrissa Gana Gueye has left Everton after seven seasons of top-quality service.



Wishing you and your family all the very best for the future, Gana. 💙 — Everton (@Everton) July 24, 2026

„Всички в Евертън са благодарни на Идриса за упоритата му работа, професионализъм и принос към играта по време на двата му престоя в отбора. Лидерските качества на Идриса, както в съблекалнята, така и извън нея, оказаха значително влияние, особено по време на последния ни сезон на „Гудисън Парк“. Вратите на клуба винаги ще бъдат отворени за Идриса и ние желаем на него и семейството му всичко най-добро в бъдеще“, каза мениджърът на „Тофийс“ Дейвид Мойс на официалния уебсайт на клуба.

236 games in Blue. Forever a Toffee. 🇸🇳💙 pic.twitter.com/na7UXt6BkH — Everton (@Everton) July 24, 2026

Идриса Гей игра за Евертън от 2016 до 2019 г. и от 2022 до 2026 г. През това време той игра в 236 мача за отбора, отбелязвайки 10 гола и давайки 11 асистенции.

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