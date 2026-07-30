Бърнли и Еспаньол не се победиха в контрола

Прясно изпадналият от Премиър лийг тим на Бърнли записа престижно равенство 2:2 в приятелски мач срещу испанския елитен отбор Еспаньол. Каталунците откриха резултата в 4-ата минута с гол на Жофре Карерас, но секунди по-късно, в 5-ата минута, опитният Аарън Рамзи изравни. За футболиста на тима от Испания това бе първи гол с фланелката на "синьо-белите".

Primer gol de Jofre en aquesta pretemporada 🙌 pic.twitter.com/7861Fs2bF0 — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) July 29, 2026

В началото на втората част Андреас Унтонджи направи пълен обрат за островитяните, а крайния резултат оформи Кике Гарсия в 85-ата минута.

Бърнли все още няма победа в предсезонната си подготовка и до старта на кампанията отборът има да изиграе още един мач и той е срещу италианския Торино на 2 август. Първият официален двубой за сезон 2026/2027 предстои на 8 август и той е домакинство на Нотс Каунти от ранните кръгове на третия по значение турнир в Англия - Карабао Къп.

Еспаньол е на другия полюс и в четирите си проверки до този момент два пъти спечели и направи две равенства. Каталунците ще имат още две проверки - срещу Мидълзбро на 1 август и срещу Ковънтри на 8 август, а на 16 август започва новият сезон в Ла Лига с домакинство на Леванте.

An important test as both sides continue their new season preparations 🤝@RCDEspanyol pic.twitter.com/suPLEwS6R5 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 29, 2026

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