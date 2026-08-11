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  3. Евертън и Кристъл Палас обявиха размяната на крила

Евертън и Кристъл Палас обявиха размяната на крила

  • 11 авг 2026 | 12:30
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Евертън и Кристъл Палас обявиха размяната на крила

Евертън и Кристъл Палас официално обявиха размяната на Бренън Джонсън и Дуайт Макнийл. Бившият футболист на Тотнъм е подписал договор с “карамелите” за четири сезона, какъвто е и срокът на контракта на Макнийл с “орлите”.

“Развълнуван съм да бъда тук. Клубът говори сам за себе си - това е огромен клуб и пожелах да дойда тук веднага щом чух за интереса им. Имаше много причини, поради които бях нетърпелив - мениджърът, играчите, посоката на развитие. Това е отбор, който върви в правилната посока, в която аз също искам да се развивам и смятам, че си пасваме в това отношение”, заяви Джонсън пред официалния канал на Евертън.

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“Наистина съм щастлив да бъда в Кристъл Палас и очаквам с нетърпение предстоящото предизвикателство. Момчетата тук постигнаха големи успехи в последните два сезона и това е нещо, от което искам да бъда част, така че нямам търпение да започнем”, обясни пък Макнийл пред официалните канали на Кристъл Палас.

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Снимки: Gettyimages

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