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Кристъл Палас и Евертън се разбраха да разменят нападатели

  • 10 авг 2026 | 11:34
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Кристъл Палас и Евертън се разбраха да разменят нападатели

Кристъл Палас и Евертън постигнаха договорка за размяна на нападателите Бренън Джонсън и Дуайт Макнийл, информира “Би Би Си”. Двамата ще преминат днес медицински прегледи, след което ще подпишат четиригодишни договори с новите си клубове.

26-годишният Макнийл беше близо до трансфер на "Селхърст Парк" още през февруари, когато от Палас договориха привличането му под наем със задължително откупуване през лятото за 20 милиона паунда. Сделката обаче пропадна, тъй като документите не бяха попълнени навреме, въпреки че англичанинът вече беше преминал медицински прегледи.

Бренан Джонсън който през май 2025 година вкара победния гол за Тотнъм срещу Манчестър Юнайтед във финала на Лига Европа, премина в състава на "орлите" през януари и помогна на тима да достигне до финала на Лигата на конференциите. Той обаче не отбеляза нито един гол в 26 мача във всички турнири за Палас, включително 13 като титуляр във Висшата лига.

Дуайт Макнийл има 15 гола в 128 мача във всички надпревари за Евертън, след като пристигна от Бърнли през юли 2022 година за 20 милиона паунда.

Двата тима ще се изправят един срещу друг в първия кръг от английското първенство на 22 август на стадион "Хил Дикинсън".

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