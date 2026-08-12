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Манчестър Сити представи новия вратар

  • 12 авг 2026 | 13:20
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Манчестър Сити представи новия вратар

Манчестър Сити официално представи аржентинския вратар Херонимо Рули, който пристига от Марсилия с трансфер за символичната сума от 1.7 милиона паунда. 34-годишният страж бе взет за резерва на Джанлуиджи Донарума, след като Джеймс Трафърд бе продаден на Лийдс. Той подписа договор за два сезона.

Рули бе в Манчестър Сити и през сезон 2016/17, когато бе преотстъпен под наем от Реал Сосиедад, но тогава не записа нито един мач за първия отбор.

“Това е невероятна възможност за мен и трябваше да се възползвам. Когато се появи шанс да се присъединиш към Манчестър Сити, трябва да се възползваш. Всички знаят какъв впечатляващ клуб е това. Успехът на Сити от дълго време е впечатляващ. Всички, с които съм говорил за Сити, казаха, че трябва да се присъединя към тях, защото са клуб с невероятно високи стандарти. Всеки професионалист иска да бъде във високопроизводителна среда и нямам търпение да започна, защото знам, че ще се усъвършенствам и ще се уча, което винаги е моят основен приоритет. Моята работа сега е да тренирам усилено, да опознавам играчите и персонала и да правя всичко възможно, за да достигна най-доброто си ниво”, сподели Рули пред сайта на Манчестър Сити.

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