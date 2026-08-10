Саръбоюков пред Sportal.bg: Беше хубава квалификация, но утре е голямото състезание

Божидар Саръбоюков се класира без проблеми за финала в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, след като във втория си опит днес се справи с квалификационната норма от 8.15 м, скачайки 8.20 м (+2.6 м/сек). Този резултат отреди на възпитаника на Димитър Карамфилов пета позиция преди утрешния финал, след като силният вятър помогна и на други състезатели да подобрят чувствително постиженията си преди утрешния финал. Световният бронзов медалист от Торун и европейски шампион под покрив от Апелдорн 2025 говори пред Sportal.bg в Бирмингам след класирането си за финала.

Саръбоюков се класира с лекота на финала

“Смятам, че доста лекичко скачах. Не усещам да съм се изразходил, въпреки че направих два опита. Доста е интересно да гледаш такива интересни скокове от другите състезатели Смятам, че беше една хубава квалификация”, каза Саръбоюков пред Sportal.bg.

“Вятърът не ни притесняваше, а по-скоро трябваше да се застраховаме и затова първи опит мисля, че скочих без дъска. Дръпнах една крачка назад, за да не поемам този риск. Видяхме, че вятърът доста се променяше. Не следях с какъв вятър са опитите, включително и моите. Но в такъв момент не е добре да рискуваш”, добави той.

“Рано е за знаци към съперниците, утре е голямото състезание”, каза още той.

Саръбоюков коментира и здравословното състояние на Матия Фурлани, който напусна сектора на количка, като сподели, че се надява той да се възстанови бързо: “За съжаление не беше приятно това, което видяхме. Фурлани има още много какво да покаже, надявам се бързо за се възстанови, защото без Фурлани в сектора не е интересно.”

Цялото интервю с Божидар Саръбоюков може да намерите във видеото.

Финалът в скока на дължина при мъжете е утре в 22:16 часа българско време.

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