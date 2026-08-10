Божидар Саръбоюков със специална подкрепа в Бирмингам

Европейският шампион в скока на дължина в зала от Апелдорн 2025 и световен бронзов медалист под покрив от Торун 2026 Божидар Саръбоюков беше подкрепен от много българи пред телевизионните екрани у нас в днешната квалификация на континенталния форум в Бирмингам. Възпитаникът на Димитър Карамфилов се класира за финала утре, след като скочи 8.20 м (+2.6 м/сек) в своя втори опит в квалификацията. Така утре в 22:16 часа българско време талантът от Харманли ще излезе в битка за отличията.

Саръбоюков се класира с лекота на финала

Освен пред телевизионните екрани, Саръбоюков имаше и специална подкрепа на трибуните в Бирмингам. На живо квалификацията изгледаха неговата сестра и шампионка на България в скока на височина това лято Ирен Саръбоюкова и приятелката на Божидар Райна. Утре двете ще проследят на живо и финалното участие на първия български финалист в Бирмингам.

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