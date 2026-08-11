Джесика Схилдер защити титлата си на гюле с трето поредно европейско злато

Нидерландската лекоатлетка Джесика Схилдер демонстрира пълна доминация и спечели трета поредна европейска титла в тласкането на гюле по време на Европейското първенство в Бирмингам. На финала в понеделник 27-годишната състезателка запази най-доброто за накрая и в последния си шести опит изпрати уреда на 20.73 метра, подпечатвайки своя триумф.

С този успех Схилдер стана първата жена с три поредни златни отличия в дисциплината на Стария континент след легендарната Надежда Чижова от СССР, постигнала четири поредни титли между 1966 и 1974 г.

Успехът за Нидерландия в първия официален финал от програмата на шампионата бе двоен, след като сънародничката на победителката Йоринде ван Клинкен заслужи сребърния медал. Ван Клинкен направи отлично състезание и фиксира нов личен рекорд от 19.64 метра.

Подиумът бе допълнен от олимпийската шампионка от Германия Йемиси Мабри (състезаваща се доскоро с фамилията Огунлейе), която остана на трета позиция с резултат от 19.50 метра.

Преди да пристигне в Бирмингам, Джесика Схилдер демонстрира феноменална спортна форма по време на турнира от Диамантената лига в Шанхай, където записа опит от 21.09 метра. С това постижение тя не само подобри рекорда на престижната верига, но се превърна и в едва третата жена в света, успяла да прехвърли границата от 21 метра от началото на новото хилядолетие насам.

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