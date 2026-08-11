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Историческо злато за Норвегия в смесетана щафета на 4х400 м

  • 11 авг 2026 | 00:41
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Историческо злато за Норвегия в смесетана щафета на 4х400 м

Норвежкият квартет в състав Карстен Вархолм, Амали Юел, Андреас Офстад Кulseng и Хенриете Йегер сътвори истинска сензация, спечелвайки златния медал в смесената щафета 4х400 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Титлата е историческа, тъй като Норвегия дебютира в дисциплината на европейски финали и веднага стигна до златото, което е и първо изобщо отличие за скандинавската държава в щафетно бягане на открито. Скандинавците фиксираха време от 3:09.62 минути, с което подобриха националния си рекорд и поставиха нов рекорд на шампионатите.

Бягането предложи изключителна тактическа драма, в която голямата звезда Карстен Вархолм стартира мощно на първи пост и предаде щафетата като лидер. Амали Юел и Андреас Кулсенг удържаха темпото и позицията в челото, за да предадат уреда на Хенриете Йегер за последната четвърта обиколка. Йегер влезе във финалната права на трета позиция зад бягащите пред нея представителки на домакините от Великобритания и Нидерландия. С феноменален финален спринт обаче тя буквално „прегази“ конкурентките си в последните метри и донесе победата.

Сребърният медал остана за домакините от Великобритания, които завършиха с време от 3:10.47 минути. Бронзовото отличие отиде при състава на Нидерландия, който спря хронометрите на 3:10.77 минути (най-добър резултат за сезона за тима), въпреки че щабът реши да спести голямата си звезда Фемке Бол.

Смесената щафета 4х400 метра се провежда за едва втори път на Европейско първенство след дебюта си в Рим преди две години. С днешния триумф в Бирмингам Норвегия официално се записа като втория европейски шампион в историята на атрактивната дисциплина след Ирландия.

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