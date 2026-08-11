Британски триумф на 100 метра при жените

Британката Ейми Хънт се превърна в новата кралица на европейския спринт, след като спечели златния медал на 100 метра в централното събитие от първия ден на Европейското първенство в Бирмингам. На пистата на стадион „Александър Стейдиъм“ Хънт удържа огромното напрежение пред родна публика и финишира за точно 11.00 секунди. С този триумф 24-годишната атлетка затвърди възхода си през сезона и спечели директния дуел с именитата си сънародничка и двукратна европейска шампионка Дина Ашър-Смит, която остана пета с време 11.10 секунди.

Полякинята Ева Свобода отново трябваше да се задоволи с второто място на Стария континент. Свобода, която демонстрира най-бързата стартова реакция във финала (0.128 секунди), пресече линията за 11.02 секунди – постижение, което напълно повтаря кошмара ѝ от предходното европейско първенство в Рим, където отново остана със сребро.

Голямата изненада на вечерта обаче поднесе белгийката Делфин Нканса. 23-годишната бивша европейска шампионка за младежи до 23 г. направи бягането на живота си и завоюва бронзовия медал с нов личен рекорд (PB) от 11.06 секунди, изпреварвайки на косъм швейцарката Джералдин ди Тицио-Фрей (11.07 сек).

Победата на Хънт я нарежда до легендарните Дина Ашър-Смит и Дороти Хайман, които са единствените други британки с титли в най-късия спринт на континентални финали. Финалът в Бирмингам се превърна и в ясен знак за смяна на поколенията, тъй като целият подиум в женския спринт на 100 метра бе окупиран от атлетки, родени след 1997 година, демонстрирайки бързото навлизане на младите сили в европейския елит.

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