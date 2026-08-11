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Леонардо Фабри защити европейската си титла на гюле

  • 11 авг 2026 | 01:24
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Леонардо Фабри защити европейската си титла на гюле

Италианският лекоатлет Леонардо Фабри демонстрира пълна доминация и спечели златния медал в тласкането на гюле на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. 29-годишният Фабри контролираше състезанието от първия до последния опит, като осигури победата си в третия кръг с резултат от 22.31 метра — постижение, което се оказа напълно недостижимо за неговите конкуренти. С този успех италианецът защити титлата си, спечелена в Рим преди две години.

Радостта за Италия в сектора бе двойна, след как неговият съотборник и партньор в тренировките Зейн Уейр направи отлично състезание и извоюва сребърния медал. Уейр, който е европейски шампион в зала отпреди три години, се завърна на големия подиум с подгласна позиция, осигурявайки исторически двоен триумф за своята страна в дисциплината.

Голямата изненада на вечерта в сектора за тласкане на гюле обаче дойде от представителя на Швеция Виктор Петерсон. Той демонстрира страхотна форма, като в най-добрия си опит изпрати уреда на 20.97 метра, изпреварвайки на косъм любимеца на местната публика Скот Линкълн от Великобритания (20.81 м). Така Петерсон заслужи бронзовото отличие и допълни подиума в английския град.

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