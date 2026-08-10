Божидар Саръбоюков ще скача с втори стартов номер във финала на Европейското

Божидар Саръбоюков е първият български финалист на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Световният бронзов медалист ще стартира във финала в скока на дължина утре втори поред, след като днес намери място сред 12-те най-добри с постижение от 8.20 м (+2.6 м/сек).

Саръбоюков се класира с лекота на финала

Финалът, който започва в 22:16 часа българско време утре, ще открие носителят на всички възможни титли Милтиадис Тентоглу. Рекордьорът на Гърция с 8.66 м ще атакува своята четвърта европейска титла на открито. Състезателят на Георги Помашки има златни отличия от Берлин 2018, Мюнхен 2022 и Рим 2024 г. и в Бирмингам ще защитава короната си. Трети във финала ще стартира световният рекордьор в седмобоя Симон Ехамер (Швейцария), който има през сезона 8.51 м.

Четвърти е победителят в квалификацията Франческо Еторе Индзоли (Италия), който има личен рекорд с нормален вятър 8.27 м.

Световният шампион зала от тази зима Гершон Балде (Португалия) е с 11-ти стартов номер.

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Снимки: Gettyimages