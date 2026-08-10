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Начева и Петрова са на финал в тройния скок на Европейското по лека атлетика

  • 10 авг 2026 | 23:06
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Начева и Петрова са на финал в тройния скок на Европейското по лека атлетика

Българските състезателки Александра Начева и Габриела Петрова постигнаха първата си цел на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, след като преодоляха квалификациите в тройния скок. Двете намериха място сред най-добрите 12 в сектора и си осигуриха участие в големия финал, който ще се проведе на 13 август. Българките показаха стабилност в пресявките и въпреки сериозната конкуренция, заслужиха правото да се борят за отличията на Стария континент.

Александра Начева, която влезе в надпреварата с най-добър резултат за сезона от 14.35 метра, си осигури класирането още в първия си опит в Група А. Тя скочи 14.13 метра, което я нареди на 8-о място в крайното класиране на квалификацията. В следващите си две излизания Начева рискува максимално в търсене на още по-силен резултат, което доведе до два незачетени опита, но първото ѝ постижение се оказа напълно достатъчно за сигурно преминаване напред.

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Опитната Габриела Петрова също направи тактически зряло състезание в Група В, завършвайки непосредствено зад сънародничката си на 9-а позиция. Петрова започна предпазливо с 14.00 метра, но във втория си опит коригира разбега си и скочи 14.11 метра, доближавайки се до най-доброто си постижение за сезона (14.37 м). Уверена в класирането си сред най-добрите 12 и с цел запазване на свежест и сили за финала, Габриела взе стратегическото решение да пропусне третия си опит, което се оказа напълно правилен ход.

Иначе квалификацията спечели италианската сензация Ерика Сарачени с нов личен рекорд от 14.50 метра. Италианската доминация в пресявките бе затвърдена от Дария Деркач, която остана втора с резултат от 14.42 метра. Челната тройка допълни представителката на Белгия Илона Масон, постигнала 14.35 метра.

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Снимки: Sportal.bg

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