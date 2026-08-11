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Феноменалният Якоб Ингебригтсен покори Европа за седми път след 11 месеца извън пистата

  • 11 авг 2026 | 01:03
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Феноменалният Якоб Ингебригтсен покори Европа за седми път след 11 месеца извън пистата

Норвежката суперзвезда Якоб Ингебригтсен сътвори едно от най-невероятните завръщания в историята на леката атлетика, след като спечели титлата на 5000 метра на Европейското първенство в Бирмингам. 25-годишният бегач, който не бе участвал в официално състезание от 11 месеца заради тежки проблеми с ахилеса и операция през февруари, триумфира по безапелационен начин с време 13:15.29 минути. С това постижение той завоюва своята четвърта поредна европейска титла на 5000 метра и общо седмо злато от европейски първенства на открито. Така норвежецът изравни вечния рекорд на легендарната дискохвъргачка Сандра Елкасевич за най-много златни отличия в историята на континенталните шампионати.

Финалът на стадион „Александър Стейдиъм“ се превърна в истинска тактическа и физическа битка, изпълнена с драматични сблъсъци и бутания в средата на дистанцията. Ингебригтсен подходи изключително хладнокръвно – той остана в задни позиции през по-голямата част от бягането и започна да напредва в колоната едва 2000 метра преди края. При оставащи три обиколки феноменалният атлет поведе темпото и не изпусна лидерството до самия финал, устоявайки на мощната атака на конкурентите си.

Сребърният медал бе завоюван от германеца Флориан Брем (13:15.60), а бронзът отиде при Етиен Дагинос от Франция (13:16.09). Друг норвежец – Магнус Тув Мюре, също направи силно състезание и завърши на престижното пето място.

Самият Якоб призна след финала, че е пристигнал в Бирмингам след едва три седмици пълноценни тренировки без болка, което е направило триумфа му напълно непредвидим и още по-впечатляващ.

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