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Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Найденов: Стратегът от Коньовица е приготвил тежки капани за гръцкия колос Панатинайкос

Найденов: Стратегът от Коньовица е приготвил тежки капани за гръцкия колос Панатинайкос

  • 11 авг 2026 | 12:02
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Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов заяви в часовете преди реванша срещу Панатинайкос от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, че наставникът на "червените" Александър Александров е подготвил капани за своя съперник. Бизнесменът не пропусна да пожелае успех и на Левски, който по-късно днес гостува на Кайрат в сблъсък от Шампионската лига.

Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?
Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

"Успех на ЦСКА и Левски днес! Стратегът от Коньовица е приготвил тежки капани за гръцкия колос Панатинайкос", написа Найденов във "Фейсбук".

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