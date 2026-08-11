Найденов: Стратегът от Коньовица е приготвил тежки капани за гръцкия колос Панатинайкос

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов заяви в часовете преди реванша срещу Панатинайкос от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, че наставникът на "червените" Александър Александров е подготвил капани за своя съперник. Бизнесменът не пропусна да пожелае успех и на Левски, който по-късно днес гостува на Кайрат в сблъсък от Шампионската лига.

Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

"Успех на ЦСКА и Левски днес! Стратегът от Коньовица е приготвил тежки капани за гръцкия колос Панатинайкос", написа Найденов във "Фейсбук".

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