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  3. Цветомир Найденов призова: Играйте шах, майстори

Цветомир Найденов призова: Играйте шах, майстори

  • 9 авг 2026 | 16:34
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Цветомир Найденов призова: Играйте шах, майстори

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов определи като "гросмайсторки ход" привличането на вратаря Алекс Божев. Стражът се завърна в "червения" клуб, а вчера направи няколко ключови спасявания при победата с 3:1 над Локомотив (София).

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"Ако Боби Фишер беше жив, би отбелязал хода ни с привличането на Алекс Божев с две удивителни !! като шахматна нотация …Гросмайсторски ход! Играйте шах, майстори", написа Найденов във "Фейсбук".

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