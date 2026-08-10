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Треньорът на ПАО: Напрежението е голямо, нямаме никакви оправдания

  • 10 авг 2026 | 19:10
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Старши треньорът на Панатинайкос Якоб Нееструп сподели очакванията си за утрешния реванш срещу ЦСКА 1948 от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Наставникът разкри кое е попречило на неговия отбор да победи в първия мач и изрази увереност, че утре резултатът ще бъде по-добър за "детелините".

Добри новини за ПАО преди реванша срещу ЦСКА 1948
Добри новини за ПАО преди реванша срещу ЦСКА 1948

"Бяхме уязвими в защита и това ни създаде проблеми. Ще опитаме да поправим това нещо и смятам, че ще постигнем по-добър резултат утре. Всички знаят каква е историята на клуба. Ако искаме да постигнем нещо, не трябва да мислим за миналото, а да се фокусираме върху настоящето.

Имаме изцяло нов отбор, с много добри играчи. Идентичността на Панатинайкос е да играе в Европа. Въпреки че сме фаворити, знаем, че няма гаранции във футбола. Знаем колко важен е мачът и всички ще дадем всичко от себе си да постигнем победа. В първата среща имахме проблеми, които са по моя вина. Видя се, че липсваха играчи.

10 Пресконференция на Панатинайкос

Имаме предимство, тъй като имахме доста време за подготовка. Да помислим тактически за мача. Искам да поздравя ЦСКА, защото те се справят доста добре, в ритъм са. Бих предпочел да сме в нашата ситуация. Нямаме никакви оправдания за утре.

Бранител на ПАО: Единствената ни цел е да си тръгнем като победители
Бранител на ПАО: Единствената ни цел е да си тръгнем като победители

Напрежението е голямо. Аз знаех, когато подписах с Панатинайкос, че ще играем в Европа. Вярвам на 100% в тези момчета. Въздействието на завръщащите се футболисти ще има голямо значение. Знаем, че сме похарчили много пари за трансфери. Това е футбол, всичко може да се случи. Нашата цел остава участие в Европа и да направим Панатинайкос шампион", сподели Нееструп.

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Снимки: Борислав Цветанов

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