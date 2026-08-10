Треньорът на ПАО: Напрежението е голямо, нямаме никакви оправдания

Старши треньорът на Панатинайкос Якоб Нееструп сподели очакванията си за утрешния реванш срещу ЦСКА 1948 от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Наставникът разкри кое е попречило на неговия отбор да победи в първия мач и изрази увереност, че утре резултатът ще бъде по-добър за "детелините".

Добри новини за ПАО преди реванша срещу ЦСКА 1948

"Бяхме уязвими в защита и това ни създаде проблеми. Ще опитаме да поправим това нещо и смятам, че ще постигнем по-добър резултат утре. Всички знаят каква е историята на клуба. Ако искаме да постигнем нещо, не трябва да мислим за миналото, а да се фокусираме върху настоящето.

Имаме изцяло нов отбор, с много добри играчи. Идентичността на Панатинайкос е да играе в Европа. Въпреки че сме фаворити, знаем, че няма гаранции във футбола. Знаем колко важен е мачът и всички ще дадем всичко от себе си да постигнем победа. В първата среща имахме проблеми, които са по моя вина. Видя се, че липсваха играчи.

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Имаме предимство, тъй като имахме доста време за подготовка. Да помислим тактически за мача. Искам да поздравя ЦСКА, защото те се справят доста добре, в ритъм са. Бих предпочел да сме в нашата ситуация. Нямаме никакви оправдания за утре.

Бранител на ПАО: Единствената ни цел е да си тръгнем като победители

Напрежението е голямо. Аз знаех, когато подписах с Панатинайкос, че ще играем в Европа. Вярвам на 100% в тези момчета. Въздействието на завръщащите се футболисти ще има голямо значение. Знаем, че сме похарчили много пари за трансфери. Това е футбол, всичко може да се случи. Нашата цел остава участие в Европа и да направим Панатинайкос шампион", сподели Нееструп.

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Снимки: Борислав Цветанов