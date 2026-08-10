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Добри новини за ПАО преди реванша срещу ЦСКА 1948

  • 10 авг 2026 | 14:20
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Добри новини за ПАО преди реванша срещу ЦСКА 1948

Нападателят Андрюс Тете е преодолял заболяването от инфекциозна мононуклеоза, завърнал се е в тренировките на Панатинайкос на базата им в Коропи, изпълнявайки индивидуална програма, а по-късно днес ще се види дали ще бъде на разположение за реванша с ЦСКА 1948 от третия кръг на турнира на Лига на конференциите, пишат в Гърция.

Миналата седмица двата тима направиха 1:1, като "червените" от София имаха доста чисти голови положения, в това число и греда на Огнен Гашевич, за да спечелят мача и да направят задачата на гърците още по-трудна. Гръцкият национал не беше на разположение на Якоб Нееструп за този първи мач срещу българския отбор, но има някаква възможност да играе в предстоящия реванш. Той започна индивидуална програма и не се включи в заниманието с топка.

Голмайсторът на ПАО поднови тренировки преди реванша с ЦСКА 1948
Голмайсторът на ПАО поднови тренировки преди реванша с ЦСКА 1948

Що се отнася до останалите играчи на Панатинайкос, в неделя те направиха активация, тренираха тактики, упражнения за движение на топката и също така поработиха върху статичните положение и в атака, и в защита.

Добрата новина за датския треньор на "детелините" дойде обаче в събота, когато бяха направени пълни тестове на новото попълнение Леви Гарсия, който пристигна преди дни под наем от Спартак (Москва). Гарсия, който играе като атакуващ халф или крило, успешно завърши тренировката и по нищо не личеше, че е имал пауза в заниманията.

Панатинайкос направи трансферен удар часове преди мача с ЦСКА 1948
Панатинайкос направи трансферен удар часове преди мача с ЦСКА 1948

Националът на Тринидад и Тобаго се готви за дебюта си във втория мач в София от Лигата на конференциите, но също така изненадващо бързо се адаптира към навиците на новите си съотборници на терена. Дали обаче ще започне мача утре на Националния стадион "Васил Левски", или ще влезе през второто полувреме, няма яснота.

Панатинайкос пристига днес в ранния следобед в София, като отборът ще тренира от 18:30 часа на стадион "Васил Левски", а 30 минути по-рано Якоб Нееструп ще даде официалната си пресконференция.

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