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  3. Найденов обяви колко струва лятната селекция на ЦСКА 1948, тя е над 100 пъти под тази на ПАО

Найденов обяви колко струва лятната селекция на ЦСКА 1948, тя е над 100 пъти под тази на ПАО

  • 9 авг 2026 | 13:41
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Основният спонсор на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви, че “червените” са похарчили точно 230 000 евро за лятна селекция, което е над 100 пъти по-малко от тази на Панатинайкос. Двата отбора са съперници в третия предварителен кръг на Лига на конференциите, а първата среща помежду им в Атина завърши 1:1.

“Това са трансферите на Панатинайкос този сезон. ЦСКА 1948 контрира с Хектор за 200к и Жул Мейер за 30К, всичко друго е без пари… имаме известни разлики с комшиите”, написа Найденов в социалните мрежи, публикувайки и трансферите на ПАО на стойност 26,725 млн. евро.

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